In der Frühzeit des Automobils war die Lackierung eher ein notwendiges Übel als ein Designelement: Ohne einen schützenden Farbauftrag hätte man einfach zu viele Bearbeitungsspuren und bald danach Korrosion am neuen Vehikel gesehen. Außerdem gab es zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts bei weitem nicht so viele Farbtöne wie heute in einer dauerhaften Qualität.