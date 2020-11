In der Frühzeit des Automobils hatten es die Autobauer noch nicht so mit Passungen, Dichtungen und Filtern. Da war man noch in der "Beta-Test-Phase", ganz so, wie heute die Hersteller von elektronischen Steuerungen moderner Autos agieren.

Bildrechte: dpa

Das Produkt Auto reifte erst beim Kunden. Auf den ersten Kilometern mussten sich die Oberflächen der sich aufeinander bewegenden Teile "einlaufen", was manchmal sogar in der Empfehlung gipfelte, eine staubige Straße ohne Luftfilter zu befahren. Feinstaub, einmal anders definiert. Insbesondere das Räderwerk von Getriebe und Kraftübertragung war ein wunder Punkt und verlangte in der Einlaufzeit eine kundige Hand.



Wenn das Getriebe die ersten 1.500 km überstand, hielt es in der Regel auch weitere 50.000 km problemlos durch. Wenn es vor der 1.000km-Marke Probleme machte, wurde es im Ganzen getauscht. Ein deutliches Zeichen der eher rustikalen Fertigungsqualität waren Ölwechselintervalle zwischen 2.500 und 5.000 km. Die haben sich inzwischen fast verzehnfacht, zusammen mit Qualität und Preis. Und so geht es leider auch weiter: Mit Elektroautos, deren Verschleiß gegen Null tendiert, wenn man die Akkus außer Acht lässt.