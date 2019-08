Billiger wird es nicht mehr, das Interesse in der Szene sorgt aber für zukünftige Nachfrage und eine gesicherte Ersatzteilversorgung. Wenn man im Preistief ein gut erhaltenes Exemplar eines Autos kauft, es sorgfältig behandelt und pflegt und schließlich die höheren Weihen des "H-Kennzeichens" (offizieller Oldtimer) erhält, kompensiert die Wertsteigerung in der Regel die bis dahin aufgelaufenen Kosten (Versicherung, Steuer, Garage, Ersatzteile). Mehr aber auch nicht! Und: Es muss nicht immer so bleiben, mit der Oldtimerei! Ein Federstrich des Gesetzgebers kann den Wert des gehätschelten Altautos ganz schnell in Richtung "Null" verschieben!