Autopflege Wie Sie Ihr Fahrzeug auf den Winter vorbereiten

Trotz Klimawandel sind wir in Deutschland weit vom kalifornischen Wetter entfernt: Im Herbst und im Winter ist es bei uns deutlich nasser als im Sommer. Bei Schnee und Eis werden Tonnen von Streusalz auf die Straßen gekippt, welches in Verbindung mit Wasser Autos regelrecht zerfrisst. Was liegt also näher, als die Liebhaberstücke mit vier Rädern in dieser Zeit still zu legen? Einfach in die Garage? Abschließen und auf besseres Wetter warten? Das geht bei einigen unverwüstlichen Fahrzeugen gut, etwas Vorbereitung ist aber unbedingt empfehlenswert!