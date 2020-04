Das muss natürlich nicht so bleiben: Wer ein Auto fährt, welches ihm lieb und teuer ist, kann nach einem Marken-Club Ausschau halten. In diesen Clubs gibt es häufig Workshops, in denen die alten Hasen den "Neuen" zeigen, wie es gemacht wird. Das betrifft in der Regel aber nur Fahrzeugmodelle, die entweder Kult-, Liebhaber- oder Oldtimercharakter haben. Aber: Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel, das Clubleben findet nämlich bei allen anderen Modellen im Internet statt. Es gibt faktisch kein Auto ohne eigenes Forum, in dem regelmäßig Links zu Lehrvideos gepostet werden. Wer also ernsthaft mit dem Schrauben starten will, muss keine Kfz-Lehre absolvieren.