Und zwar die für die "richtige" Therapie! Irgendwann hat jedes Auto ein Wehwehchen, welches auch mal ein richtiges "Autsch" sein kann. Das muss keineswegs immer ein Unfall sein; auch ganz normale Defekte gehen, wenn man gedankenlos reparieren lässt, richtig ins Geld. Darum ist die "Anamnese" durch einen Fachmann immer das Fundament einer gelungenen Reparatur. Dieser Fachmann stellt nicht nur fest, was das Auto hat, sondern empfiehlt im Idealfall auch jemanden, der das wieder gerade biegt.

Nicht immer ist dazu die Vertragswerkstatt der eigenen Automarke erste Wahl, aber manchmal kommt man daran nicht vorbei. Das betrifft vor allem Wartungsarbeiten in der Garantiezeit des Autos, Reparaturen durch exklusives "Herrschaftswissen" (also vom Hersteller geschützte Daten oder Ersatzteile) oder Vorgaben z.B. des Leasinggebers. Diese Variante ist in der Regel die teuerste.