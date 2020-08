Nicht immer ist dazu die Vertragswerkstatt der eigenen Automarke erste Wahl, aber manchmal kommt man daran nicht vorbei. Das betrifft vor allem Wartungsarbeiten in der Garantiezeit des Autos, Reparaturen durch exklusives "Herrschaftswissen" (also vom Hersteller geschützte Daten oder Ersatzteile) oder Vorgaben z.B. des Leasinggebers. Diese Variante ist in der Regel die teuerste.