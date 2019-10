Checkliste So machen Sie Ihr Auto winterfest

Der Gesetzgeber hat schon vor einiger Zeit das "Winterreifengesetz" erlassen. Das besagt, es muss mit Winterreifen gefahren werden, wenn die Witterungsverhältnisse es erfordern. Bei mildem Winterwetter darf man rein rechtlich also auch mit Sommerreifen unterwegs sein.

Kommt es dann aber zu einem überraschenden Wintereinbruch, kann das ins Geld gehen. Die falschen Reifen werden mit einem Bußgeld von 60 Euro geahndet. Kommt es zu Gefährdung, wird es noch teurer. Mit Winterreifen oder auch Ganzjahresreifen ist man also auf der sicheren Seite.

Bildrechte: IMAGO

Zur Ausrüstung gehören eine funktionsfähige und frostsichere Scheibenwaschanlage. Überprüft werden sollten auch noch die Scheibenwischerblätter, das Gebläse und die Frischluftzufuhr der Heizung. Der Frostschutz für die Scheibenwaschanlage kommt aus dem Kanister, und der steht meistens im Supermarkt-Regal. Man könnte sich bei der Auswahl nur nach dem Preis richten, es gibt aber noch andere Kriterien.



Wichtig ist zum Beispiel die Konzentration: Wenn der Kanister mit einer "vorgemischten" Flüssigkeit gefüllt ist, kann diese direkt in den Vorratsbehälter gegossen werden. Wenn im Kanister "Reiniger-Konzentrat" schwappt, kann und sollte es verdünnt werden. In unseren Breiten reicht in der Regel eine Frostfestigkeit bis zu -25°C. Wichtig ist noch die Verträglichkeit des Waschwasserzusatzes mit Kunststoff-Streuscheiben.