Wenn ein Auto durch einen dritten beschädigt wird, muss dieser dem Geschädigten Schadenersatz leisten. Nach einem Autounfall tritt in der Regel die Haftpflichtversicherung des Schädigers in diese "Haft-Pflicht" ein und bezahlt die Wiederherstellung des Zustandes, der vor dem schädigenden Ereignis bestand.



Die Höhe der Ersatzleistung orientiert sich hier am Wiederbeschaffungswert des beschädigten Autos. Wird die Reparatur laut Gutachten oder Kostenvoranschlag teurer als ein gleichwertiger Gebrauchter, wird das beschädigte Auto "abgerechnet", also verschrottet.