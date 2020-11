Autokauf Welche Autos sind jetzt besonders günstig?

Wer bei Auslaufmodellen an alte englische Autos mit deren sprichwörtlichen Inkontinenzien denkt, liegt knapp daneben! In der deutschen Autoszene sind damit Autos gemeint, deren Serienfertigung kurz vor oder am Ende ist. Natürlich müssen auch solche Autos an den Mann (und die Frau!) gebracht werden, was in der Regel durch attraktive Rabatte auch problemlos gelingt. Aber sind solche Autos nicht eigentlich schon im Neuzustand überholt? Kann man sie später als Gebrauchtwagen überhaupt noch verkaufen?