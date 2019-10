Seit dem 1. Januar 2002 sind Autokäufer durch die gesetzliche Sachmängelhaftung gegen teure Reinfälle geschützt. In der Praxis bedeutet das: Der Verkäufer muss zwei Jahre lang die Mängelfreiheit des gekauften Autos gewährleisten.

Fast ohne Einschränkungen gilt das aber nur bei Neufahrzeugen, die über die gesetzlichen Vorgaben hinaus in der Regel über eine Garantie des Herstellers verfügen. Wenn der Neuwagenkäufer immer pünktlich zur Inspektion beim Vertragshändler erscheint – und die Rechnung dafür bezahlt, werden Mängel und Defekte tatsächlich auf Garantie repariert und bezahlt.

Gewährleistung beim Gebrauchtwagenkauf

Bildrechte: imago/Westend61 Bei Gebrauchtwagen wird die gesetzlich ebenfalls zweijährige Gewährleistung in der Regel vom Verkäufer auf ein Jahr begrenzt, was der Gesetzgeber auch zulässt. Die Rechtsprechung geht in den ersten sechs Monaten nach dem Kauf beim Auftreten eines Mangels davon aus, dass dieser schon zum Zeitpunkt des Erwerbs "angelegt" war. In diesen Fällen ist der Käufer fein raus und der Verkäufer muss zahlen. Ab dem sechsten Monat nach dem Kauf muss der Käufer des gebrauchten Autos beweisen, dass der Mangel schon beim Kauf vorlag, was in der Regel schwierig ist und teure Gutachten erfordert.

Diese Theorie wird in der Praxis des Gebrauchtwagenhandels von Zustandsgutachten und Gebrauchtwagengarantien flankiert, deren Kosten in den Preis eines zu verkaufenden Autos einkalkuliert werden. Wer sich also ein gebrauchtes Auto von einem Händler kauft, muss nur im Gebrauchtwagengutachten nachlesen, um alle Mängel des Autos zu ergründen. Für den Wahrheitsgehalt dieses Gutachtens steht der gute Name der ausstellenden Institution: TÜV, DEKRA, GTÜ und einige andere werden darin kaum die Unwahrheit festhalten, weil das Firmenimage darunter nachdrücklich leiden würde.

