Autokauf: So treffen Sie die richtige Entscheidung

Hübsch soll es sein. Eine schöne Farbe haben. Und ordentlich Platz für Mitfahrer und Gepäck. Aber nicht so groß, Parkplätze sind knapp. Der Verbrauch? So wenig wie möglich. Natürlich! Aber ein bisschen was unter der Haube wäre recht schön. Man will ja auch mal überholen. Zuverlässig? Na klar! Und sicher soll er sein. Ein Markenprodukt muss das können. Nur bitte nicht so hohe Preise in der Werkstatt. Und ein gutes Image ist für den Wiederverkauf unbedingt nötig. Ach so: Das Ganze aber bitte nicht so teuer!