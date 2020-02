Bildrechte: Imago

Wenn das Auto brennt, besteht aber kein Grund zur Panik. Zum Löschen ist genug Zeit, Explosionen gibt's nur im Film! Bis aus Qualm, der unter der Motorhaube hervor quillt, ein richtiges Feuer entstanden ist, vergehen bei einem Fahrzeug der Mittelklasse bis zu 20 Minuten. Bis dahin bleibt genug Zeit, die Flammen zu löschen und sich und alle Beteiligten in Sicherheit zu bringen.



Leider haben die wenigsten Autofahrer einen Feuerlöscher an Bord. Nachrüstgeräte sind schon ab rund 25 Euro zu haben – das ist weniger, als eine halbe Tankfüllung kostet. Grundsätzlich gilt: Je größer der Feuerlöscher ist, desto besser!



Die Unterbringung des Feuerlöschers im Auto bereitet in den meisten Fällen keine Probleme. Ein guter Platz findet sich meist in direkter Nähe zum Fahrer- oder Beifahrersitz. Der Kofferraum ist dagegen suboptimal, da der Löscher dort nicht nur eventuell unter Gepäck begraben, sondern bei einem Auffahrunfall auch unerreichbar ist.