Ohne Überladeschutz können Akkus heiß werden und explodieren Bildrechte: imago/ZUMA Press

Grund dafür ist in der Regel der Akku, der nach einer bestimmten Einsatzzeit leer ist und dann mit einem Ladegerät an der Steckdose wieder geladen werden muss. Nutzerinnen und Nutzer gehen oft davon aus, dass der Ladevorgang automatisch gestoppt ist, sobald der Akku wieder voll ist, doch das ist offenbar nicht bei allen Geräten der Fall. Werden volle Lithium-Ionen-Akkus aber weiter der Stromzufuhr ausgesetzt, werden sie sehr heiß – bis zu 300 Grad – und explodieren. Weil in Hoverboards in der Regel zahlreiche Lithium-Ionen-Zellen verbaut sind, kann eine Überladung zu entsprechend stärkeren Explosionen führen.