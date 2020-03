Digitale Hilfsmittel Diese Technik hilft in der Corona-Quarantäne

Bildrechte: imago images / Westend61

Dabei gibt es laut der Netzbetreiber in Deutschland keinen Grund zur Sorge, dass das Internet "verstopft". Der Betreiber des größten deutschen Internetknotenpunkts in Frankfurt am Main, DE-CIX, formuliert das auf seiner Homepage so: "Selbst, wenn alle europäischen Firmen ausschließlich im Homeoffice arbeiten und die Spiele der Fußball-Europameisterschaft parallel online gezeigt würden, können wir die notwendigen Bandbreite für reibungslose Verbindungen zur Verfügung stellen."



Gleichzeitig stellt das Unternehmen aber auch erhöhten Datenverkehr in den Netzwerken fest. So sei das Datenaufkommen für Videokonferenzen in den vergangenen Tagen um 50 Prozent gestiegen, das Volumen durch Soziale Medien oder Online-Spiele um 25 Prozent.