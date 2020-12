Das EU-Fernpiloten-Zeugnis (großer Drohnenführerschein) stellt höhere Anforderungen an den Drohnenpiloten. Voraussetzung ist hier zunächst der EU-Kompetenznachweis. Zusätzlich muss jeder ein praktisches "Selbst-Training" (am besten auf offenem Feld) durchführen. Dabei genügt es, die Durchführung des Trainings selbst schriftlich zu bestätigen. Sind die Voraussetzungen erfüllt, kann man bei einer zertifizierten Stelle eine theoretische Prüfung ablegen. Dabei werden Fragen zu den Themen Meteorologie, Flugleistung und Technische und Betriebliche Minderung von Risiken am Boden gestellt. Diese Prüfungen werden in jedem Fall kostenpflichtig sein. Welche Stellen den Test anbieten und was er genau kostet, ist noch unklar.