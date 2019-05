Früher war fast jedes Kind damit unterwegs – heute bewegen sich auch Erwachse gerne auf Rollern fort. Im schicken Design und mit Elektroantrieb haben E-Scooter bereits viele Städte erobert. Nun dürfen Sie damit auch in Deutschland bald auf die Straße.

Das sind E-Scooter

E-Scooter kommen aus Amerika und haben längst europäische Großstädte wie Paris, Kopenhagen oder auch Wien erobert. Elektrisch angetriebene Roller sind die moderne Form von Rollern, verhältnismäßig klein, leicht und teilweise zusammenklappbar und ohne permanentes Treten zu fahren. Ausgestattet mit einem Elektroakku, sind sie offiziell bis zu 25 km/h schnell. Die Akkus können zudem an der heimischen Steckdose geladen werden. In europäischen Großstädten nutzen viele Berufstätige und Studenten die Geräte, um den sogenannten letzten Kilometer in der Innenstadt von Bus und Bahn hin zu Arbeitsplatz und Uni zurückzulegen.

Ausstattung von E-Scootern

Ausgestattet sind die E-Scooter mit verschiedenen Motoren: zum Beispiel mit einem Motor mit 300 Watt und 24 Volt. Es geht aber auch deutlich kräftiger. Welchen Sie wählen sollten, hängt ganz von der geplanten Fahrstrecke ab. Wird es hügelig und sollen täglich mehrere Kilometer zurückgelegt werden, zahlen Sie lieber ein paar Euro mehr für ein stärkeres Antriebsaggregat.



Die Akkus für die Stromversorgung werden per Ladebuchse und Ladegerät an die Steckdose angeschlossen. Abnehmbare Akkus, die sich zum Beispiel im Büro laden lassen, gibt es auch, allerdings müssen Sie für entsprechende Scooter deutlich mehr ausgeben. Drei bis vier Stunden kann ein Ladevorgang dauern, dann können Sie wieder rund 20 Kilometer weit damit fahren.

Ab rund 200 Euro bekommen Sie ein halbwegs ordentliches Gefährt. Die Kapazität der Akkus in dieser Preisklasse reicht allerdings oft nur bis 20 Kilometer. Bei kaltem Wetter, schwerer Fracht und bergauf machen sie noch eher schlapp. Wenn Sie wirklich täglich von der Bahn ein paar Kilometer zur Arbeit und zurück fahren möchten, sollten Sie mindestens 500 Euro investieren.

E-Scooter im Straßenverkehr

Für das Fahren mit einem E-Roller muss ist keine Fahrerlaubnis notwendig. Es gibt aber das Mindestalter von 14 Jahren, ab dem mit einem E-Scooter gefahren werden darf. Langsamere Modelle, die maximal zwölf Kilometer pro Stunde schaffen, sind bereits ab zwölf Jahren erlaubt. Diese Modelle dürfen außerdem auf Fußwegen und in Fußgängerzonen fahren, während Roller bis maximal 20 Kilometer pro Stunde Radwege mitbenutzen dürfen. Sind diese nicht vorhanden, sollen sie auf die Straße ausweichen.

Nur versichert fahren

Mit einem E-Roller darf nur fahren, wenn das Gefährt auch versichert ist. Dazu ist ähnlich wie bei Mofas eine Plakette vorgesehen. Eine Helmpflicht ist nicht vorgesehen.

Unfallgefahren im Alltag

Sicherheitsprobleme

Fahren ohne Helm mit bis zu Tempo 20 in der Fußgängerzone wird genauso gefährlich werden, wie Radfahren ohne Helm. Bei Stürzen verletzen sich laut einer groß angelegten Studie nach dem amerikanischen Fachblatt Jama Network Open vor allem die Fahrer selbst. Knochenbrüche, Platzwunden und schwere Kopfverletzungen waren danach keine Seltenheit, vor allem weil der Großteil der Fahrer eben keinen Helm getragen hatte. Hinzu kommen technische Schwierigkeiten bei Billiggeräten. Die Akkus können beim Laden stark überhitzen, das kann bis zum Brand führen. In den USA wurden in den letzten Monaten rund 500.000 E-Scooter deshalb von den Herstellern zurückgerufen.

Ökologisch sinnvoll?

Auf den ersten Blick scheint es energiesparend zu sein, das Auto ein Stück weit ab von Beruf oder Schule zu parken und den Rest mit dem E-Scooter zu fahren. Dementgegen stehen aber der Stromverbrauch des Akkus für einen Vergleichsweise kurzen Weg, der ökologische Fußabdruck bei der Herstellung des Akkus selbst und die vergleichsweise kurze Lebenszeit solcher kleinen Akkus. Manche verlieren schon nach einem halben Jahr ihre volle Leistungsfähigkeit. Werden Sie oft in Kälte eingesetzt, kann es noch schneller gehen. Eine Alternative sieht Konrad Krause vom ADFC: "Unmotorisierte Roller sind da sehr spannend, mit denen kann man sich den Gegebenheiten besser anpassen und für den letzten Kilometer rund um den Bahnhof sind die durchaus eine Überlegung wert."

Fazit