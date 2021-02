Wer der Reichweite von Elektroautos nicht so recht traut, ist bei niedrigen Temperaturen wahrscheinlich in heller Aufregung: Im Winter kann dem Akku eines Elektroautos durch dessen dann höheren Innenwiderstand weniger Energie entnommen werden als im Sommer. Gleichzeitig brauchen Elektroautos im Winter aber deutlich mehr Strom, was die Reichweite schrumpfen lässt.