Elektromobilität Für wen lohnt sich ein E-Auto?

Einen etwas anderen Weg der Elektromobilität beschreiten "Plug-in-Hybride". Der Begriff kennzeichnet die Kombination eines Elektro- mit einem Verbrennungsmotor, der das Auto auch rein elektrisch fahren lässt (wenn die Batterie genug geladen ist, z.B. durch Ladung an der Steckdose vor der Fahrt. "Plug-in" = Einstöpseln).

Die Idee hinter dem "Plug-in"-Konzept ist ein Studienergebnis, nach dem die Mehrzahl der Durchschnittsautofahrer in Deutschland täglich weniger als 60 km fährt. Warum also Batterieblöcke für 250 km ins Auto packen, die allein durch ihr Gewicht für Mehrverbrauch sorgen? Ein "Plug-in-Hybrid" schafft mit voller Batterie etwa 40 km, erst dann springt der Verbrenner an.