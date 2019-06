Mittlerweile gibt es immer mehr Gadgets, zum Beispiel Ventilatoren in unterschiedlichen Größen, die mit Hilfe eines kleinen Solarmoduls betrieben werden. Das liegt auf der Hand, wenn die Sonne scheint, tut ein kleines Lüftchen schließlich gut. Der Computerzubehör-Hersteller Logitech hat schon seit einigen Jahren eine Solartastatur im Angebot. Wir kennen die Optik von Taschenrechnern und bei der Tastatur sieht es ganz ähnlich aus. Am oberen Rand sind Solarzellen eingebaut, die die Batterie aufladen. Das funktioniert mit Sonnenlicht und angeblich auch mit jeder weiteren Lichtquelle. Der eingebaute Akku soll bis zu drei Monate lang halten. Das klingt vielversprechend. Außerdem soll die Tastatur nur sieben Millimeter dick sein.

Wer zur Zeit eine Wanderung über die Alpen oder den Jakobsweg plant, dem könnte auch der Solarrucksack helfen. Die Frage, wie das Handy den kompletten Weg über mit Strom versorgt wird, ist damit schnell geklärt. Das in den Rucksack integrierte Solarpanel kann unter guten Bedingungen 7 Watt Leistung liefern. Nach Herstellerangaben wäre ein Handy damit in drei bis vier Stunden geladen.

Ähnlich funktionieren faltbare Solarpanels. Wer nicht gleich einen neuen Rucksack kaufen möchte, der kann so ein Gadget auch einfach einpacken und unterwegs rausholen, wenn das Endgerät nämlich Strom benötigt. Die Panels gibt es in unterschiedlichen Größen, auch hiermit kann ein Handy zum Beispiel in einigen Stunden wieder voll aufgeladen sein.

Bildrechte: imago/ZUMA Press

Auf dem Endverbrauchermarkt tut sich also einiges. Aber auch in etwas größeren Dimensionen ruht der Markt nicht. Es gibt immer wieder Experimente mit Solarautos und auch an solarbetriebenen Flugzeugen wird unter Hochdruck geforscht. Das berühmteste und bekannteste Beispiel ist da sicherlich das Solar Impulse. Ein Flugzeug aus der Schweiz, in dem zwei Piloten bereits 2015 eine Weltumrundung gelungen ist. Etwas mehr als 21 Tage waren die beiden Piloten Bertrand Piccard und André Borschberg für die rund 40.000 Kilometer in der Luft.