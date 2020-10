Autokauf Welches ist das richtige erste eigene Auto

Auf dem platten Land ohne den meistens perfekten ÖPNV und der Car-Sharing-Angebote der Großstädte sieht das aber ganz anders aus: Ohne eigenen fahrbaren Untersatz ist man geradezu ans Haus gefesselt, soziale Kontakte sind ohne Auto in den ländlichen Gebieten Deutschlands für junge Erwachsene fast unmöglich. Und deshalb ist es rund um Halberstadt, Stendal, Ilmenau und allen anderen eher dünn besiedelten Gegenden unseres Landes fast so wie früher: Junge Leute fahren mit allem, was rollt und was die Kasse hergibt. Zum Teil sind das moderne Kleinwagen, immer öfter dicke Kutschen aus den 80ern als Oldtimer, aber auch rostige Verbraucht-Wagen als Pendlerkiste.