Fahrradhelme haben in den vergangenen Jahren eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht. Überall im Straßenverkehr sind sie zu sehen. Je nach Geschmack und in verschiedenen Formen und Farben.

Aber die Hersteller toben sich nicht nur beim Design aus. Sie führen auch ein regelrechtes Wettrennen, um die technischen Helfer, die sie verbauen. So erinnert der Helm des Herstellers Livell zum Beispiel sehr an das Cockpit von Night Rider. Es blinkt und leuchtet sehr grell. Das Besondere ist: Das Licht geht automatisch an, sobald der Sensor feststellt, dass es dunkel ist. Und über eine Fernbedienung am Fahrradlenker blinkt er außerdem.