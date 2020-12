Gemeinsam mit Freunden und Kollegen in großer Runde weggehen, ist derzeit durch die Coronapandemie nicht möglich. Doch virtuellen Treffen steht nichts im Wege. Das haben auch sich Veranstalter zu Nutze gemacht und bieten eine Vielzahl Online-Kurse an. Was im Frühjahr zum ersten Lockdown noch laienhaft erprobt wurde, ist nun bereits professionell ausgereift. Dabei reicht die Angebotsbreite von Backkursen, über Krimispiele, gemeinsames Singen oder Zeichnen bis hin zum Verkosten von Wein, Schnaps, Bier und vieles mehr.

Dabei ist das Grundprinzip immer gleich: Über ein Bild auf Computer, Tablet oder Smartphone nimmt eine bestimmte Person an der Veranstaltung teil. Kommuniziert wird mittels Kamera und Mikrofon, die in den meisten Geräten bereits eingebaut sind. Über das Internet schaltet man sich so zusammen – und kann miteinander sprechen, singen, Rätsel lösen oder backen.

Technikexperte Marco Ammer erklärt, worauf bei Bild und Ton geachtet werden sollte. Bildrechte: MDR/Umschau

Welche Technik wird benötigt?

Zunächst muss ein Internetanschluss vorhanden sein – idealerweise eine gute Verbindung über ein WLAN-Netz. Dann benötigt man noch einen Computer (Laptop oder fester Computer), ein Tablet oder ein Smartphone. Wer am Gerät selbst keine Kamera oder keine Mikrofon hat, kann beides nachrüsten. Einfache Webcams und Mikrofone gibt es bereits für kleines Geld zu kaufen.

An der Veranstaltung wird via Videochat oder -konferenz teilgenommen. Mittlerweile gibt es hier jede Menge Anbieter. Die meisten davon sind sogar kostenlos. Dennoch gibt es je nach Programm einige Besonderheiten. Wir stellen einige vor:

Skype

Skype ermöglicht es seit 2003 mit anderen Menschen trotz räumlicher Entfernung von Angesicht zu Angesicht kommunizieren zu können. Die vielen bekannte Verbindungstechnik verfügt über eine zuverlässige Audio- und Videoqualität. Konferenzen mit bis zu 50 Mitgliedern sind möglich. Das Ganze funktioniert kostenlos, allerdings müssen alle Teilnehmer hierfür ein Skype-Konto einrichten.

Zoom

Eine weitere kostenlose Variante für Videochats, die aktuell sehr beliebt ist, ist Zoom. Das Design ist einfach, leicht verständlich und es muss kein extra Konto eingerichtet werden. Wer die Zoom-Unterhaltung starten will, muss sich allerdings über seine E-Mail-Adresse einloggen. Bis zu 100 Menschen können hier teilnehmen. Bei der kostenlosen Variante muss man sich nach 45 Minuten erneut einwählen, was mit wenigen Klicks allerdings schnell erledigt ist. Einige Funktionen stehen nur in der kostenpflichtigen Variante zur Verfügung. Wer diesen Anbieter auf Tablet oder Smartphone nutzen möchte, muss vorher die App herunterladen. Der Anbieter ist aufgrund von Datenschutz-Pannen allerdings auch umstritten.

Facebook Messenger-Rooms

Auch Facebook ist hier mit von der Partie. Das virtuelle Treffen kann über Facebook, WhatsApp oder Messenger stattfinden. Ein Facebook-Konto ist nicht notwendig. Bis zu 50 Menschen können die kostenlose Videochat-Funktion gemeinsam nutzen. Eine schöne Spielerei sind 360-Grad-Hintergründe. Allerdings sammelt der Anbieter anonymisiert die Daten der Nutzer.

Facetime

Wichtigstes Detail: Alle Teilnehmern benötigen hierfür ein Apple-Gerät. Die Nutzung ist kostenlos und die Übertragungsqualität gut.

Tipp von Technikexperte Marco Ammer "Für die private Nutzung reicht die integrierte Videochatfunktion von Facebook, Whatsapp oder Facetime. Ein bisschen mehr Komfort bieten spezialisierte Anbieter wie Zoom, Webex oder auch die Konferenzlösung 'Teams' von Microsoft."

Tipps für die Präsentation

Die richtige Position

Bilder von unten sehen in den meisten Fällen unvorteilhaft aus – schnell verpasst man sich so unfreiwillig ein Doppelkinn. Die Lösung ist ganz leicht: Ein paar Bücher oder eine Kiste stapeln und dann Laptop oder Smartphone drauf stellen. Kamera und Gesprächspartner sind so auf Augenhöhe.

Hilfreich sind bei Smartphones hier kleine Stative, die es auch höhenverstellbar und für wenig Geld zu kaufen gibt.

Für die richtige Höhe kann auch ein Stapel Bücher unter dem Gerät sorgen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ganz wichtig: Licht!

Eines der wichtigsten Dinge, die man beim Videochat beachten sollte, ist das richtige Licht. Dabei sind die Grundregeln ganz einfach. Bei Videochats am Tag sollte man mit dem Gesicht Richtung Licht, also zum Fenster, schauen. So hat man das Licht im Gesicht und ist gut zu erkennen. Ist der Arbeitsplatz allerdings so eingerichtet, dass die Lichtquelle im Hintergrund ist, muss man mit zusätzlichen Licht nachhelfen. Dies gilt auch bei abendlichen Chats ohne natürliches Licht. Technikexperte Ammer empfiehlt hier einfache Zusatzlampen wie einen LED-Lichtring mit Stativ oder einem klemmbaren Minilicht für das Smartphone. Beides schon für ganz kleines Geld zu haben.

Auch die richtige Beleuchtung ist wichtig, wenn man sich gut in Szene setzen will. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Guter Ton

Das beste Bild nützt nichts, wenn man den anderen nicht versteht. Besonders ärgerlich sind hierbei Rückkopplungen. Hier sollten ein Headset oder Kopfhörer mit Mikrofon verwendet werden, die bei fast jedem Handy mitgeliefert werden. Die Tonqualität steigt so deutlich.

Natürlich gilt: Fenster schließen und Nebengeräusche möglichst während der Videokonferenz vermeiden. Bei Konferenzen mit vielen Teilnehmern empfiehlt es sich diegenigen stumm zu schalten, die gerade nicht sprechen.