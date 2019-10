Wie der Vorstand der Verbraucherzentrale NRW, Wolfgang Schuldzinski, am Montag mitteilte, ist die neue "Flugärger App" bundesweit das einzige nicht-kommerzielle Angebot dieser Art. Anders als bei kommerziellen Angeboten müssten die Verbraucher bei dieser Software im Erfolgsfall keine Provisionen an Dritte zahlen.

Schuldzinski kritisierte in dem Zusammenhang, dass sich auch 14 Jahre nach dem Inkrafttreten der Fluggastrechte-Verordnung der EU viele Airlines bei Verspätungen oder Annullierungen in der Regel zunächst auf "höhere Gewalt" beriefen. Tatsächlich gelte dieses Argument aber nur für außergewöhnliche Wetterereignisse, Vulkanausbrüche oder Streiks. Im Fall vorgebrachter "höherer Gewalt" könnten sich Betroffene an die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Nahverkehr in Berlin, an die Schlichtungsstelle Luftverkehr beim Bundesamt für Justiz oder an die Verbraucherzentrale wenden.