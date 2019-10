Er ist eine Art Haushaltshilfe. Zwar kann er den Tisch nicht abräumen und keine Wäsche machen. Aber er kann mit seinem Besitzer kommunizieren, ihn daran erinnern die Vitalfunktionen zu messen – also zum Beispiel den Blutdruck oder den Puls – und er kann im Prinzip alles, was ein modernes Tablet auch kann.

Kurzum: Temi soll älteren Menschen dabei helfen, so lange wie möglich alleine zu leben. Ein ähnlicher Roboter fährt zur Zeit durch das Uniklinikum in Halle. Der Pflege-Roboter "Pepper" erinnert stärker an einen Menschen, hat aber auch ein Tablet vor dem Bauch. Ein EU-Forschungsprojekt hat den Roboter Mario konzipiert. Er ist auf die Unterstützung von Demenzkranken spezialisiert und übernimmt ähnliche Tätigkeiten wie Temi. Voraussetzung für das Funktionieren der menschenähnlichen Roboter ist eine WLAN-Verbindung. Außerdem ist es notwendig, dass es in der Wohnung oder im Haus keine großen Kanten und Hürden zu überwinden gibt. Treppen steigen können die Geräte nämlich noch nicht.

Die Smartwatch von Samsung soll mit der entsprechenden App zur besseren Stresskontrolle beitragen und die gesunde Atmung unterstützen. Außerdem erinnern die Uhren regelmäßig daran, sich ausreichend zu bewegen und nicht nur zu sitzen. Bei zu wenig Aktivität fordern sie den Träger dazu auf, aufzustehen und ein paar Schritte zu gehen. Ärzte sehen diese Entwicklung nicht nur positiv. Gerade bei einem EKG sollte man sich nicht auf ein kleines Gadget am Handgelenk verlassen. Der Besuch beim Arzt bleibt also weiterhin erste Vorsorgepflicht.

Wer bei herbstlichem Schmuddelwetter nicht Joggen oder Fahrradfahren will, kann Sport auch zu Hause machen – in der virtuellen Realität. Für Spielekonsolen und Computer gibt es mittlerweile zahlreiche Virtual Reality-Spiele und Programme, die wirklich den ganzen Körper fordern.



Das beginnt bei Geschicklichkeitsspielen wie "Beat Saber" oder "Fruit Ninja" und endet bei Spielen, in denen man an Radrennen in anderen Ländern teilnimmt oder durch die Kanäle fremder Städte rudert. Das Haus muss man dafür nicht verlassen, Nässe und Kälte nicht fürchten. Ab und an durchlüften sollte man allerdings nicht vergessen.