Glücksspiel am Smartphone - heute kein Problem mehr. Bildrechte: imago images / Panthermedia

Apps, Facebook und Co. Immer mehr junge Menschen spielen Glückspiele im Internet

Für Glücksspiel muss schon lange niemand mehr ins Casino gehen. Spielen kann man heute auch online, auf Facebook, in Apps oder beim Internet-Poker. Das Online-Glücksspiel spricht besonders junge Leute an. Zurzeit überprüft die Medienanstalt von Nordrhein-Westfalen die App "Coin Master". Durch ihr Prinzip und ihr kindliches Design könnten gerade junge Menschen in die Spielsucht rutschen.

von Fabian Stark, MDR AKTUELL