Seit Jahren führt der ADAC akribisch Unfallstatistiken. Die legten den Finger in die Wunde, sagt Helmut Büschke vom ADAC Vorstand in Sachsen.

Denn aus eben diesen Daten geht hervor, dass an erster Stelle mit 36 Prozent Auffahrunfälle stehen, gefolgt von Abkommen von der Fahrbahn und Abbiegeunfälle, fasst Büschke die Statistik zusammen. "Aus dieser Analyse wissen wir auch, dass leider viele Systeme abgeschaltet werden."

Deshalb fordert der ADAC vom Gesetzgeber, nicht abschaltbare Fahrerassistenzsysteme in Lkw vorzuschreiben. Eine Forderung, die übrigens auch die Berufsverbände in der Güterverkehrsbranche unterstützen. Doch warum schalten Lkw-Fahrer Assistenzsysteme eigentlich ab oder gar nicht erst an?