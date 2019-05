Dazu äußerte sich Google nicht direkt. Das Unternehmen erklärte am Montag nur, man halte sich an die US-Vorschriften und prüfe die Konsequenzen.

Es gibt auch andere Kartendienste wie "Here", der deutschen Autobauern gehört, oder die Open Street Maps. Huawei hat auch schon eine eigene App-Plattform. Ein Vorteil der Google-Dienste ist allerdings, dass sie miteinander verzahnt sind - zum Beispiel, damit zum Termineintrag direkt die Fahrtroute angezeigt werden kann. Das funktioniert im Zusammenspiel verschiedener Anbieter oft nicht ganz so gut.

Das ist eine der vielen Fragen, die offen sind. Huawei ließ schon häufiger durchblicken, dass es ein eigenes Betriebssystem in Entwicklung hat. Eine System-Software am Markt zu etablieren, ist zwar eine gewaltige Herausforderung - aber andererseits ist China auch ein Riesen-Markt, in dem man es mit entsprechender staatlicher Rückendeckung schaffen könnte. So sind auch die chinesischen Smartphone-Hersteller zuhause groß geworden, bevor sie zur aggressiven Expansion auf dem Weltmarkt ansetzten. Letztendlich könnten sich die US-Sanktionen daher auch sehr schädlich auf das Geschäft von Google auswirken.