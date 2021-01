Erziehung Eltern im Stress – wenn Kinder zu viel zocken

Tablet, Smartphone, Spielkonsole – moderne Bildschirmmedien sind aus dem heutigen Familienleben nicht mehr wegzudenken. Kinder wachsen damit auf, gehen frühzeitig ganz selbstverständlich mit Computer oder Smartphone um. Das stellt Eltern vor eine Herausforderung, die noch keine Generation vor ihnen kannte: Wie werden kleine 'Digital Natives' in einer Zeit ins Leben begleitet, in der das Internet mit all seinen Möglichkeiten aber auch Gefahren den Alltag bestimmt?