Warteschleifen rauben einem oft den letzten Nerv. Kunden, die ihren Telefonanbieter oder einen Versandhändler an den Hörer bekommen wollen, verbringen oft eine lange Zeit am Telefon. Deshalb setzen viele Unternehmen inzwischen auf andere Kommunikationstechniken.

Zum Beispiel auf sogenannte Chatbots. Das sind virtuelle Dialogsysteme, bei denen man nicht einem Menschen, sondern – einfach ausgedrückt – mit einem Roboter schreibt. Das biete sich vor allem für simple Anfragen an, sagt Eva Rohde vom Bundesverband E-Commerce und Versandhandel, wenn man sich beispielsweise nur nach anderen Größen oder Farben erkundige.

Der Vorteil sei, dass so die Berater in den Kundenservices entlastet werden, ergänzt Rohde. Davon können aber nicht alle Unternehmen profitieren, da Chatbots erst angelernt werden müssten. Deswegen und da sie "in der Anschaffung sehr zeit- und kostenintensiv sind", wie Rohde erklärt, "sind solche Chatbots eher Funktionen, die von großen Unternehmen eingesetzt werden."