Traurig aber wahr: Auch im Jahr 2019 warten viele Menschen in Mitteldeutschland noch auf schnelle DSL-Anschlüsse. Das sagt Katja Henschler, Digitalexpertin der Verbraucherzentrale Sachsen. Vor allem in ländlichen Regionen, aber durchaus auch in Randlagen von Großstädten und in Dörfern, zählt sie auf.