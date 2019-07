Ausrangierte Handys müssen nicht weggeworfen werden. Sie können zum einen recycelt werden. Das schont die Umwelt und hilft wertvolle Rohstoffe zurückzugewinnen. Zum anderen können sie auch verkauft werden. Das klappt oft erstaunlich gut, füllt die Kasse und macht Platz im Schrank. Selbst alte und kaputte Handys können so Geld einbringen.

Ein Handy oder Smartphone bei Marktführer eBay zu verkaufen, klappt nicht immer auf Anhieb. Es erfordert unter Umständen etwas mehr Zeit und Kommunikation als andere Wege. Allerdings kann es den Vorteil haben, dass man mit etwas Glück einen höheren Preis erzielen kann als auf anderen Verkaufswegen. Man sollte sich eine zeitliche Grenze setzen und auf Auktionsportalen nicht zu lange auf einen Käufer warten, da moderne Technik schnell an Wert verliert. Gerade bei Modellen, die voraussichtlich nicht für viele Kunden attraktiv sind, wie Sondermodelle oder defekte Geräte, lohnt sich der Aufwand einer Auktion manchmal nicht.

Gute Fotos machen Je attraktiver und aussagefähiger die Fotos sind, umso höher die Aufmerksamkeit. Am besten säubern Sie das Mobiltelefon vor dem Fotografieren noch einmal und fotografieren Sie es dann von mehreren Seiten.

Weil das Aussehen für den Verkauf entscheidend ist, rät Sandra Schwarz, Multimedia-Redakteurin bei der Stiftung Warentest, einen sorgsamen Umgang mit dem Telefon von Anfang an: "Wenn das Gerät Kratzer hat oder ungepflegt aussieht, bekommt man nicht mehr so viel dafür. Man sollte also schon wenn man das Mobiltelefon noch im Gebrauch hat pfleglich damit umgehen und den Wiederverkauf im Kopf haben.“