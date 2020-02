Bei den Apps entfällt häufig sogar das Eintippen der ISBN. Die Handykamera scannt den Barcode des Buches ein und sendet die Informationen an das Ankaufportal. Klappt das Einlesen per Kamera nicht, kann man immer noch die ISBN-Nummer eingeben. Innerhalb von Sekundenbruchteilen erfahren Nutzer, ob der Aufkäufer die gebrauchten Bücher nimmt und welcher Preis dafür geboten wird. Manche Portale nehmen Bücher beispielsweise nicht an, wenn sie von diesen zu viele auf Lager haben und diese kaum nachgefragt werden. Darauf weist etwa Momox in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen hin.

Die Ankaufdienste bieten für gebrauchte Bücher Festpreise, die Nutzer auch nicht verhandeln können. Nehmen diese das Ankaufangebot an, muss die Ware noch verpackt und verschickt werden. In der Regel übernehmen die Portale die Versandkosten, wenn beim Ankauf ein bestimmter Mindestankaufspreis erreicht wird. Bei momox, blidad und reBuy sind das zehn Euro, bei sellorado und rezone müssen 20 Euro erreicht werden. ZOXS gibt ab 30 Euro Ankaufswert einen Gratis-DHL-Paketschein aus. Die Mindestankauf-Grenze gilt übrigens nicht nur für Bücher: Viele Dienste kaufen auch andere Medien wie Computerspiele und DVDs an. Für die werden im Vergleich oft bessere Preise als für Bücher gezahlt. Damit ist der Mindestankaufswert schneller überschritten. Das Geld für die gebrauchte Ware gibt es in der Regel nach ein paar Tagen, nachdem die Ankaufware überprüft wurde. Die Anbieter lassen die Käufer entscheiden, wie diese ihr Geld ausgezahlt haben wollen: Das kann eine Überweisung aufs Bankkonto sein, eine Auszahlung via Paypal oder auch ein Gutschein für das Ankaufsportal. Der kann für Käufe eingesetzt werden, weil die Portale wie momox oder reBuy angekaufte Waren online auch wieder verkaufen.