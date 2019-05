Bildrechte: MDR JUMP

Wer sich zusätzlichen Speicher für die Actioncam kaufen will, sollte auf die Eigenschaften Speicher und Schnelligkeit achten. "Bei 4K-Aufnahmen fallen sehr hohe Datenmengen an - und dementsprechend schnell muss die Speicherkarte die Daten noch speichern können. Da sollte dann UHS1 und auch U3 auf der Karte stehen. Dann kann die mit 30 Megabit pro Sekunde schreiben und das ist schnell genug für 4K-Videos", sagt Christoph de Leuw.



Für Full HD-Aufnahmen reichen Speicherkarten mit der Aufschrift Class10. Langsamere Karten gibt es aktuell in der Regel nicht mehr zu kaufen. Unser Experte rät zudem, beim Speicherplatz der Karten nicht zu sparen. Die Karten im micro SD-Format seien gerade so groß wie ein Fingernagel. Das mache den Wechsel etwas fummelig und im Schlamm finde man eine verlorene Speicherkarte nur mit Glück wieder. Bei 4K-Kameras sei eine 64GB-Karte sinnvoll. Bei Modellen mit Full HD reiche auch eine Karte mit 16 Gigabyte-Speicher.