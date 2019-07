Bildrechte: imago images / Westend61

Einmal hochgeladen, können die Fotos von Berechtigten von nahezu jedem Punkt der Welt aus abgerufen werden, sofern es einen Internet-Zugang gibt. Dadurch können beispielsweise Familienfotos auch mit entfernt wohnenden Verwandten geteilt werden. Werden Handy oder Computer gestohlen, gehen verloren oder werden unbenutzbar, sind die Daten in der Cloud immer noch da. Besonders hilfreich dafür ist eine Funktion, die die meisten Anbieter im Programm haben: Die Fotos werden automatisch in die Cloud geladen, ohne, dass man selbst daran denken muss. In welchen Zeitintervallen das geschieht, kann genauso eingestellt werden wie die Option, nur dann hochzuladen, wenn sich das Gerät in einem WLAN befindet, damit die mobilen Daten des Handys nicht zu schnell aufgebraucht werden. Bei einer Reise ins Ausland sollten diese Einstellungen unbedingt überprüft werden, damit die Mobilfunkrechnung nicht unnötig durch zu hohes Datenaufkommen strapaziert wird, weil die mobile Datennutzung nicht ausgeschaltet wurde.