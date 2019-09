Der Verkauf von "gebrauchter Software" oder auch "nicht genutzter Software" ist grundsätzlich erstmal erlaubt. Dabei ist auch egal, ob das Programm auf DVD oder CD-ROM gekauft wurde. Oder als Download aus dem Internet, bei dem Käufer dann in der Regel mit einem Lizenzschlüssel das Programm "aktivieren" müssen. Das ist eine mehrstellige Nummer, die man einfach in ein Fenster auf dem Computerbildschirm eingibt. Das Urheberecht schreibt einzig vor, dass Anwender nach dem Verkauf von Programmen diese bei sich löschen. Sonst ist das Ganze ein Verstoß gegen das Urheberrecht.

Sie sind meist sehr günstig und werden unter dem Label "gebrauchte Software" angeboten: Das ist aber oft schon das Einzige, was die online mit Preisnachlass verkauften Programme gemeinsam haben. Die stammen aus vielen unterschiedlichen und nicht immer seriösen Quellen. Zum einen gibt es tatsächlich Software, die auch Laien unter "gebraucht" einordnen würden: Jemand hat beispielsweise Microsoft Office 2013 gekauft, benötigt es irgendwann nicht mehr, verkauft die DVD und löscht die Software von seinem Rechner. Das akzeptieren die Hersteller in der Regel. Probleme kann es aber geben, wenn Lizenzen aus großen Software-Paketen verkauft werden. "Da hat möglicherweise jemand Notebooks gebraucht gekauft, die waren mit einer Windows-Lizenz versehen und diese Lizenzen hat der Händler dann verkauft. Oder ein Unternehmen kauft Windows-Lizenzen für seine Computer in einem großen 50er-Pack und braucht dann nur 35. Dann werden 15 verkauft", sagt Hans-Peter Schüler vom Computermagazin c't.