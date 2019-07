Zahlreiche Hersteller haben inzwischen pannensichere Reifen im Angebot. Eine dicke Kautschuk-Schicht an der Lauffläche sorgt dafür, dass sich Glassplitter, Schrauben oder andere spitze Gegenstände nicht bis zum Schlauch durcharbeiten können. "Wenn man wirklich komplett gegen Pannen geschützt sein will, sollte man einen Reifen mit einer starken Schutzschicht verwenden. Das sind die mit fünf Millimetern, steht im Kleingedruckten", sagt David Koßmann vom pressedienst-fahrrad. Standard seien drei Millimeter Schutzschicht.

Sogenannte "Tubeless-Reifen" besitzen ähnlich wie die meisten Autoreifen keinen Schlauch. "Wenn man den Schlauch wie beim Auto oder Motorrad weglässt, braucht man beim Fahrrad Dichtmilch. Dann bietet der Reifen auch Pannenschutz", sagt David Koßmann. Kleine Einstiche würden sogar schon während der Fahrt verschlossen. "Wenn man etwas größere Löcher hat, hört man oftmals ein bisschen Zischen und Sprudeln. Dann dreht man einfach den Reifen mit dem Loch nach unten, so dass die Dichtmilch dorthin laufen kann", sagt der Experte. Noch größere Schäden im Reifen können mit Tubeless-Flickzeug ausgebessert werden. Die Reifen ohne Schlauch werden vor allem von Mountainbike-Fahrern genutzt, setzen sich laut Koßmann inzwischen aber auch beim Rennrad durch. "Die laufen einfach sehr leicht, auch bei geringerem Luftdruck", sagt der Experte. Auch an Tourenräder könnten diese Reifen verbaut werden. Allerdings ist die Montage deutlich aufwendiger als bei herkömmlichen Reifen. Dazu kommt noch die Wartung: Die Dichtmilch im Reifen muss alle sechs Monate gewechselt werden. Die Reifen kosten für Mountainbikes ab 30 Euro aufwärts, für Rennräder ab 40 Euro.

David Koßmann vom pressedienst-fahrrad Bildrechte: Frank Stefan Kimmel

Er rät eher zu Nachrüst-Sets aus Schaumstoff, die neben der Lauffläche auch die Reifenflanke schützen. "Dann ist der Reifen nicht nur vor Einstichen sicher, sondern auch vor Durchschlägen, wenn man etwa mit wenig aufgepumpten Reifen auf den Bordstein drauf fährt und den Reifen zwischen Stein und Felge quetscht", sagt der Experte. Der Schaumstoff-Schutz zum Nachrüsten kostet rund 30 Euro pro Rad und kommt damit an die Preise für neue pannensichere Reifen ran. "Das ist eher was, wenn man den Reifen noch weiter fahren will, den man schon drauf hat", sagt David Koßmann. Radfahrer könnten Nachrüst-Lösungen auch selbst basteln, rät der ADFC. Dafür wird ein alter Schlauch der Länge nach aufgeschnitten, über den intakten Schlauch gestülpt und beides zusammen in den Reifen gelegt. Dabei müsse aber darauf geachtet werden, dass beide Schläuche sauber eingelegt werden. Sonst könne es Unwuchten geben.