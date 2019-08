Bildrechte: imago images / Westend61

Kristin Langer betont, dass Kinder und Jugendliche den Umgang mit der digitalen Welt erst lernen müssten. Da seien Eltern auch als Vorbilder wichtig. Werden Kinder bei der Smartphone- oder Computernutzung sich selbst überlassen, steigt auch das Risiko für das Abgleiten in eine Sucht oder in eine Phase übermäßiger Nutzung. "Da muss ich eben auch sagen, mach mal eine Pause, und erklären, warum Pausen wichtig sind", sagt Kristin Langer. Eltern sollten das Gespräch suchen und weniger Regeln und Verbote aufstellen. "Damit Kinder und Jugendliche für sich verstehen lernen: Was reizt mich an den Spielen denn so und warum macht mir das so viel Spaß?", sagt die Expertin. Eltern könnten auch versuchen, mit einem Tagebuch ihren Kindern deren Smartphone-Nutzung deutlich zu machen. "Da kann man aufschreiben, wie oft Spiele oder soziale Medien genutzt werden, oder man nutzt digitale Helfer dafür. Damit hat man eine sachliche Grundlage, um darüber zu reden und kann dann vielleicht auch Nutzungszeiten vereinbaren", sagt die Medienpädagogin. Wichtig sei auch, dass Eltern auf ihre Sorgfaltspflicht für ihre Kinder hinweisen.