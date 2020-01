Eine Standheizung im Auto nimmt dem Winter den Schrecken: Sie bringt in den Minuten vor dem Start den Innenraum auf Wohlfühltemperatur und macht die Scheiben eisfrei. Außerdem wird der Motor schon etwas vorgewärmt und so in der kalten Jahreszeit geschont. Wer eine Standheizung nicht schon ab Werk ordern konnte, findet auf dem Markt zahlreiche Nachrüst-Sets und leider auch einige gefährliche Heizungen.

Ab 1.200 Euro aufwärts müssen Autofahrer einplanen, wenn sie eine Standheizung nachrüsten wollen. Wer keines der "Massenmodelle" wie Golf oder Astra fährt oder sogar ein eher Cabrio winterfester machen will, muss oft noch deutlich mehr einplanen: Dann müssen die Standheizungen von der Werkstatt noch etwas anpasst werden und die Kosten können auf über 2.000 Euro klettern. "Ich würde sowieso raten, das nur in der Fachwerkstatt machen zu lassen. Die achtet auf die Regeln für den Einbau und das Auto muss danach auch nicht nochmal zu einer Prüfstelle wie etwa dem TÜV", Karsten Graef, Experte für Fahrzeuggenehmigungen beim TÜV Süd.

Die Heizung muss an das Kraftstoffsystem angeschlossen und das Steuergerät in die Bordelektronik integriert werden. Das sollte nur der Profi machen. Bekannte Anbieter für die Nachrüstlösungen sind Webasto, Truma, Eberspächer, Ritter, Defa oder auch Calix. "Die liefern die Standheizungen auch den Autoherstellern zu, wenn die ab Werk eingebaut werden. Ein Unterschied bei den Nachrüst-Lösungen zu den Serien-Standheizungen gibt es eigentlich nur bei der Bedienung. Die ist bei der Variante ab Werk vielleicht nochmal extra aufs Auto abgestimmt", sagt der TÜV-Experte.

Bildrechte: IMAGO

Eine Standard-Standheizung wird in der Regel mit Kraftstoff aus dem Autotank betrieben, also Benzin oder Diesel. Der bringt das Kühlwasser und so auch den Motor auf Temperatur. "Über die Ansteuerung der Lüftung vom Fahrzeug wird dann auch noch warme Luft in den Innenraum geblasen", sagt Karsten Graef. Dafür wird die Batterie des Autos genutzt. Für das Aufwärmen müsse die Standheizung rund 20 Minuten laufen und verbrauche dabei rund 0,2 Liter Kraftstoff.