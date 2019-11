In der dunkleren Jahreszeit sollten Autofahrer gut sehen und auch gut gesehen werden. Viele Werkstätten bieten dafür jedes Jahr im Oktober im Rahmen des "Licht-Tests" kostenlos Checks an. Dabei wird geprüft, ob alle Leuchten am Auto funktionieren und eine bestimmte Fahrbahnfläche nach den Vorgaben des Herstellers ausleuchten können. Auch unabhängig vom Aktionsmonat ist ein Lichttest in der Werkstatt empfehlenswert, muss dann aber eventuell bezahlt werden.