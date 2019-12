Ordnet das Kraftfahrtbundesamt eine Rückrufaktion an, weil es Bedenken gegen den weiteren Betrieb eines Kfz hat, muss der Fahrzeughalter diesem Folge leisten. Das KBA kann sonst im Extremfall die Betriebserlaubnis eines nicht nachgebesserten Fahrzeugs entziehen, welches dann nicht mehr gefahren werden darf. Zuletzt gab es einige solcher Fälle im Zusammenhang mit unzulässigen Abschalteinrichtungen in der Abgasreinigungsanlage von Autos mit Dieselmotor.

Für Gebrauchtwagenkäufer ist es wichtig von zurückliegender Rückrufaktionen zu wissen, um das Auto darauf überprüfen zu können. Welches Fahrzeugmodell zu welcher Zeit an einer Rückrufaktion beteiligt war, hat der ADAC in seiner Rückruf-Datenbank zusammengestellt. In ihr sind alle Rückrufaktionen seit 1995 aufgeführt.

Bildrechte: dpa

In letzter Zeit deuten Autohersteller und - Importeure die häufigen Rückrufaktionen immer öfter zum Kundenbindungsinstrument um und beteiligen ihre Marketing- und PR-Abteilungen an der Abwicklung. Eine Rückrufaktion hat nämlich einen Nebeneffekt, den der Autofahrer gar nicht bemerkt.



Ist er mit seinem Auto erst einmal in der Werkstatt (in die er vielleicht ohne Rückruf gar nicht gefahren wäre), kann er mit Hilfe der dort arbeitenden Verkäufer zu weiteren Arbeiten am Fahrzeug oder zum Kauf von Zubehör wie Winterreifen oder Alufelgen überredet werden.