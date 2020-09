Sauberer Wohnen Was Saugroboter können und auf was Sie beim Kauf achten sollten

Noch sieht es nicht so aus. Aber bald beginnt das Schmuddelwetter. Und der Matsch von Draußen wird bald auch in unsere Wohnung kommen. Zum Glück gibt’s aber Helfer, die Sie bei der Beseitigung des Drecks unterstützen. – nämlich kleine Haushaltsroboter. Die können mittlerweile saugen und wischen. Und Sie haben wieder mehr Zeit für wichtige Dinge. Trotzdem, und so ehrlich müssen wir auch sein: Ein Haushaltsroboter wird das Putzen nicht komplett ersetzen.