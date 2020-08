Besser schlafen Diese Gadgets sollen beim Einschlafen helfen

Medikamente wie Schlaftabletten sollten dennoch tunlichst vermieden werden, da der künstlich herbeigeführte Schlaf nicht so erholsam ist wie ein natürlicher.

Wer nicht in die Medikamentenkiste greifen will, kann zunächst versuchen, mit technischen Helferlein zu besserem Schlaf zu kommen. Technik-Experte Marco Ammer hat Gadgets und Apps herausgesucht, die einen erholsameren Schlaf ermöglichen sollen.

Somnox Schlafroboter Bildrechte: Somnox

Der Somnox Schlafroboter simuliert einen Atemrhythmus, an den sich die menschliche Atmung unterbewusst und ganz natürlich anpasst. Dieser Effekt unterstützt dabei, die Atmung zu verlangsamen. Das wirkt entspannend und hilft, schneller einzuschlafen.



Die Frage, ist das wirklich sinnvoll, vor allem bei einem Neupreis von ca. 600 Euro? Technik-Experte Marco Ammer meint dazu: "Der Schlafroboter ist im Prinzip ein Hightech-Kuscheltier. Musik und gleichmäßige Bewegungen sollen den eigenen Atemrhythmus beruhigen und so zu schnellerem, tieferem Schlaf führen. Ich habe ihn für Nickerchen probiert und bin selten so schnell eingeschlafen."