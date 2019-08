Einbruch verhindern

Alle vier Minuten wird in Deutschland eingebrochen: in Wohnungen, in Häuser. Allein in Leipzig wurden im Jahr 2017 insgesamt 1418 Einbrüche registriert. Einige davon hätten mit der richtigen Sicherheitstechnik vielleicht verhindert werden können. Die Palette beginnt bei klassischen Alarmanlagen und Bewegungsmeldern und reicht bis zu hochauflösender Kameratechnik, die auch nachts gestochen scharfe Bilder garantiert.

Alarmanlagen

Idealerweise sind Haus oder Wohnung so gut gesichert, dass Einbrecher gar nicht erst hineinkommen. Gute Türschlösser und sichere, am besten abschließbare Fenster sind dabei die erste Hürde. Alarmanlagen basieren auf verschiedenen Systemen, werden daher unterschiedlich eingebaut und aktiviert. Die Auswahl ist dementsprechend schwierig.

Fenstersicherung

Bildrechte: imago images / Mint Images Alarmanlagen können bereits an Fenstern und Türen ansetzen und idealerweise schon anschlagen, wenn versucht wird, in die Räume einzudringen. Je nach Bedarf gibt es unterschiedliche Systeme. Einige sichern die Fassade und die sogenannte Außenhaut des Hauses. Andere die Innenräume. Bei den Anlagen, die die Fassade überwachen, werden zum Beispiel Magnetkontakte an den Fenstern angebracht. Bei aktivierter Alarmanlage wird unbefugtes Öffnen gemeldet. Ist die Alarmanlage aktiviert, können sich die Bewohner weiterhin im Gebäude aufhalten.

Luftdruck und Infraschall