Erneuerbare Energie Solarenergie – lohnt sich das?

Ähnlich funktionieren faltbare Solarpanels. Wer nicht gleich einen neuen Rucksack kaufen möchte, der kann so ein Gadget auch einfach einpacken und unterwegs rausholen, wenn das Endgerät nämlich Strom benötigt. Die Panels gibt es in unterschiedlichen Größen, auch hiermit kann ein Handy zum Beispiel in einigen Stunden wieder voll aufgeladen sein.

Bildrechte: imago/ZUMA Press

Auf dem Endverbrauchermarkt tut sich also einiges. Aber auch in etwas größeren Dimensionen ruht der Markt nicht. Es gibt immer wieder Experimente mit Solarautos und auch an solarbetriebenen Flugzeugen wird unter Hochdruck geforscht. Das berühmteste und bekannteste Beispiel ist da sicherlich das Solar Impulse. Ein Flugzeug aus der Schweiz, in dem zwei Piloten bereits 2015 eine Weltumrundung gelungen ist. Etwas mehr als 21 Tage waren die beiden Piloten Bertrand Piccard und André Borschberg für die rund 40.000 Kilometer in der Luft.