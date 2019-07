Das Kernkraftwerk Grohnde steht in der Nähe von Hameln, in Niedersachsen. Dessen Reaktor wird durch das Wasser in der nahe gelegenen Weser gekühlt. Nach der Kühlung des Meilers wird das Wasser dann wieder in den Fluss geleitet. Falls sich die Wassertemperatur der Weser auf mehr als 26 Grad erhitzt hätte, wäre das Kraftwerk vom Netz genommen worden.