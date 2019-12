Es ist immer schwierig, ein Apple Produkt zu empfehlen, schließlich ist die Menschheit in Apple-Fans und Apple-Hasser unterteilt. Die AirPods Pro könnten aber ein Produkt sein, das beide Lager etwas versöhnt. Daher das Wichtigste vorweg: Ja, die AirPods können per Bluetooth auch mit Handys anderer Hersteller verbunden werden. Einzig, um den Sprachassistenten statt mit "Siri" mit "Hey Google" anzusprechen, ist ein bisschen Tüftelei nötig.

Natürlich gibt es auch Alternativen zu den kabellosen Kopfhörern von Apple. Sony bietet zum Beispiel auch ein Modell mit Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus an. Die spannendste Alternative heißt aber sicherlich Liberate Air und kommt von der Firma House of Marley. Das Besondere an diesen "Stöpseln" ist, dass sie weitestgehend aus nachhaltigen Materialien hergestellt werden. Die verarbeiteten Stoffe sind also entweder recycelt oder bestehen aus ökologisch unbedenklichem Material wie Bambusholz.