In den vergangenen Jahren wurde über Fehlalarme von WarnApps berichtet. So sollen Nutzer in München versehentlich geweckt worden sein, als in Düsseldorf eine Bombe entschärft wurde. Die Warnung vor dem Amoklauf 2016 in einem Einkaufszentrum in München sei hingegen erst verspätet per App gemeldet worden, weil Server überlastet gewesen seien. Wie stabil die Systeme aktuell laufen, kann am bundesweiten Warntag getestet werden.