Wer heute Begriffe wie "Verkehrswende", "nachhaltige Mobilität" und "Klimawandel" hört, denkt spätestens zwei Sätze später an Elektroautos. Je nach Informationsstand und persönlicher Weltsicht wird dann entweder entnervt abgewunken oder engagiert weiter diskutiert. Die Brennstoffzelle gehört aber auch in diese Debatte, doch sie ist lange nicht so bekannt.