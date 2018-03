Rückenschmerzen sind weit verbreitet: Drei Viertel aller Menschen litten darunter im vergangenen Jahr. Das sind laut DAK-Gesundheitsreport deutlich mehr als 2003: Damals waren es noch 55 Prozent der Berufstätigen – nun also 75 Prozent.

5.200 Männer und Frauen hat die gesetzliche Krankenkasse befragt. Und die Gründe für Rückenschmerzen liegen oft in der Arbeitwelt: unbequeme Haltung, zu viel Stress und zu wenig Bewegung.

Kein Wunder, sagt Ingo Froböse – er ist Professor für Prävention und Rehabilitation im Sport und war am Gesundheitsreport beteiligt: "80 Prozent des Rückenschmerzes sind in der Regel durch muskuläre Dinge verursacht: Die Muskulatur ist zu verkrampft, zu schwach, überfordert", analysiert Froböse. Auch das Bindegewebe, speziell die Faszien – die in der Diskussion derzeit Hochkonjunktur haben – seien mit verantwortlich.